Fenerbahçe, Mesut Özil transferi adına çalışmalarını sürdürürken Arsenal'den bir başka isim Sokratis de gündemde... Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos'ya son olarak İspanya'dan Real Betis talip oldu.

La Razon'un TUTTOmercatoWEB'e dayandırdığı habere göre kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini, Sokratis'i istediğini yönetime iletti. İtalya'dan Genoa'nın da temaslarda bulunduğu Yunan stoper için haberde Fenerbahçe ve Liverpool'un girişimlerini sürdürdükleri aktarıldı. Real Betis'in güçlü rakiplerine göre transferde daha agresif davranabileceği aktarılmakta.