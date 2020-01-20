Fenerbahçe ile birlikte Ricardo Rodriguez’e talip olan PSV’de teknik patron Ernest Faber, bu transferle ilgili konuştu. Faber, “Rodriguez’i çok istiyoruz. Çok iyi bir sol bek. Büyük mutlulukla karşılayacağımız bir transfer. Karakter ve kişilik olarak da üst düzey bir oyuncu. Şu anda bekliyoruz. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, İsviçreli sol beki kiralamak için her konuda anlaşmayı sağlasa da harcama limiti sorununu aşamadığı için imzayı attıramadı.

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