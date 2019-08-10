Stuttgart forması giyen Belçikalı defansif orta saha oyuncusu Orel Mangala, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 21 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yürüten Mehmet Eser, Sarı Lacivertli kulübün oyuncusuna olan ilgisini doğrulamış ancak Alman kulübünün sportif direktörü Sven Mislintat, birkaç gün evvel genç yıldızı kesinlikle satmayacaklarını açıklamıştı.

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild ise ön libero mevkiinde forma giyen oyuncuyla ilgili flaş bir iddiaya yer verdi. Gazete, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Stuttgart yönetiminin Mangala'nın mevcut sözleşmesindeki 800 bin euroluk yıllık maaşını yaklaşık iki katına çıkardığını duyurdu.

Haberde açıklamalarına yer verilen Stuttgart yöneticisi Thomas Hitzlsperger ise "Mangala, kulübümüzle yeni mukavele imzaladı. Daha önceki sözleşmesindeki şartları iyileştirdik ve ona son bir yıldaki başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Kendisiyle ilgilenen bazı kulüpler vardı. Ancak o, bizden biri. Şu andan itibaren yalnızca bizi düşünmeli. Onu bu takımda görmek kesinlikle görmek istiyoruz. Kendisi, burada liderlik rolünü üstlenmeli." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler