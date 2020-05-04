Fenerbahçe'nin istediği Nenad Bjelica dersine çalışıyor

Fenerbahçe’nin anlaştığı Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın, takım hakkında bilgi topladığı öğrenildi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 08:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin istediği Nenad Bjelica dersine çalışıyor

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör olarak anlaştığı Nenad Bjelica'yı haziran ayında İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle şu anda uçuşlar kapalı olduğu için Bjelica'nın da evinde boş durmadığı ve sarı-lacivertli takım hakkında detaylı bilgi topladığı öğrenildi.

48 yaşındaki çalıştırıcının F.Bahçe'nin bu sezonki maçlarını da videolardan izlediği bildirildi. Disiplinli ve hırslı olmasıyla bilinen Bjelica, genç oyuncuların gelişimine de katkıda bulunuyor.

Son 3 yılını Dinamo Zagreb'te geçiren tecrübeli çalıştırıcı 2 şampiyonluk yaşadı. (Sabah)


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