Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Espanyol forması giyen Naldo'ydu. Oyuncunun, İspanyol ekibi ile olan kontratı 30 Haziran'da sona eriyor.

AS'ın haberine göre Espanyol kadrosunda sözleşmesi bitecek 11 oyuncuda olduğu gibi Naldo da sezon bitene kadar takımda kalma kararı aldı. Henüz resmi bir tarih açıklanmış olmasa da İspanya La Liga'da sezonun Haziran ortası gibi başlayıp Temmuz sonunda tamamlanması bekleniyor.

Naldo, bu sezon Espanyol ile 21 maça çıkarken 4 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi uzayabilir. Fakat her iki tarafın da bu maddeyi aktive etmeyebilecekleri belirtiliyor.

Teklifleri bekletiyor

Valencia'dan teklif alan Naldo, Espanyol ile sezonu bitirmeden cevap vermeyeceğini iletti. Fenerbahçe ve Fiorentina ile de temaslar gerçekleştirdiği aktarılan Naldo'nun bu tekliflere sıcak bakabileceği ama karar için sezonun tamamlanacağı Ağustos ayını beklediği belirtildi.