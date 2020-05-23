Gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Borussia Mönchengladbach kadrosunda yer alan Kaan Kurt ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fohlen Hautnah'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlamış durumdalar. Fakat söz konusu transferde Fenerbahçe'yi oldukça zorlu rakipler bekliyor.

The Sun'a göre Arsenal ve Chelsea, genç oyuncuyu kadrolarına katmak adına bir transfer yarışı içerisindeler.

Bu sezon Mönchengladbach II takımı ile 4. lig düzeyinde mücadele veren Kaan Kurt, henüz en üst aşamada kendini gösteremedi. Fakat buna rağmen oyuncu için İngiliz kulüplerinin 4 milyon Pound'luk bir ücret ödemeye hazır olmaları potansiyelinin çok yüksek olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Aslen bir sağ bek olan ama sol bekte de görev yapabilen Kurt'un takımı ile sözleşmesi 2022'de sona eriyor.