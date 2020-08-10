Fenerbahçe'nin istediği Juan Jesus'a talip çıktı

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Juan Jesus'a Cagliari talip oldu. İtalyan basını, Roma ile Cagliari arasında pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin istediği Juan Jesus'a talip çıktı

Fenerbahçe’nin radarındaki Sambacı’ya İtalyan ekibi de talip oldu. Roma, Cagliari’nin kalecisi Alessio Cragno’ya teklif yaptı. Bordo-Mavililer ise bu transferde Juan Jesus’un takasta kendilerine verilmesini istedi. İtalyan basını, taraflar arasında pazarlıkların sürdüğünü belirtti. Roma, Cragona’ya karşılık Brezilyalı savunmacı ve para vermeye sıcak bakıyor.

Juan Jesus’un ise Fenerbahçe’nin ilgisi nedeniyle Cagliari konusunda kararsız olduğu belirtildi. Cagliari transferi, İtalya’da kalması açısından avantajlı görünürken, Sarı-Lacivertliler’e gelip şampiyonluk savaşı vermek de Jesus’a çekici geliyor.

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