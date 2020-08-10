Fenerbahçe’nin radarındaki Sambacı’ya İtalyan ekibi de talip oldu. Roma, Cagliari’nin kalecisi Alessio Cragno’ya teklif yaptı. Bordo-Mavililer ise bu transferde Juan Jesus’un takasta kendilerine verilmesini istedi. İtalyan basını, taraflar arasında pazarlıkların sürdüğünü belirtti. Roma, Cragona’ya karşılık Brezilyalı savunmacı ve para vermeye sıcak bakıyor.

Juan Jesus’un ise Fenerbahçe’nin ilgisi nedeniyle Cagliari konusunda kararsız olduğu belirtildi. Cagliari transferi, İtalya’da kalması açısından avantajlı görünürken, Sarı-Lacivertliler’e gelip şampiyonluk savaşı vermek de Jesus’a çekici geliyor.