Fanatik Özel / Hatice Yücel

Fenerbahçe’nin Obra’dan sonra takımın başında görmek istediği Sarunas Jasikevicius için pusuda yatan İspanyol ekibi tekrar harekete geçti...

Fenerbahçe Beko, Obradovic’in görevden ayrılma kararı almasına rağmen 3 gün önce önemli bir hamle yaptı ve efsane coachun başarısında büyük rol oynayan, İtalyan menacer Maurizio Gherardini’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp kulüpte tuttu. Gherardini’nin kalması, sadece transferde doğru hamleyi değil aynı zamanda Sarı-Lacivertliler’in takımın başında çok görmek istediği Sarunas Jasikevicius’un da öncelikli tercihlerinden biriydi.

Pesic’li Barça planları bozdu

Kanarya ‘Gherardini’ hamlesiyle, özellikle de Barcelona’nın radarında bulunan Jasikevicius cephesinde önemli bir ilerleme kaydetmişti. Tek pürüz ise Saras’ın tercihine de yön verecek; Bordo-Mavililer’in İspanya ACB Ligi’nde alacağı sonuçtu. Çünkü Barcelona yönetimi, takımın başarısına göre hareket etmeyi planlıyordu. Ve maalesef, 2017-2018 sezonunun ortasında göreve gelen Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona, üst üste ikinci kez İspanya Ligi şampiyonluğunu finalde kaybedince, Fenerbahçe Beko’nun ‘Saras’ planlarını bozdu. Böylece İspanyol devi, Euroleague’nin tescil edildiği sezonu kupasız kapattı. Sırp coach Pesic gelecek sezon için açıklamalar yapsa Barcelona yönetimi, başarısız sezonun faturasını kesmeye ve kısa zamanda Litvanyalı antrenörle görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Saras’ın kupalarla anılma dönemi

İlk coach deneyimi yaşadığı ve antrenörlük tecrübesi kazandığı Zalgiris Kaunas’ın başında kendini kanıtlayan Sarunas Jasikevicius için artık Euroleague şampiyonluklarıyla anılma dönemi. Ve 44 yaşındaki Litvanyalı çalıştırıcının önünde 3 seçenek var: Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Fenerbahçe Beko. Gönül verdiği Zalgiris her ne kadar kendisine ‘Gitme Saras’ videoları yapsa da başarı için yeterince bütçesi yok ve ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Bütçe önceliği belirleyecek

Fenerbahçe’de ‘Gherardini’ önemli bir faktör ancak tek başına yeterli değil. Sarı-Lacivertliler’in bütçede küçülmeye gitmesi Jasikevicius’un önceliğinde handikap yaratacaktır. Çünkü Kanarya’nın karşısında, özellikle de 10 yıldır Euroleague şampiyonluğu görmemiş ve bunun için her şeyi yapmaya hazır bir Barcelona var.