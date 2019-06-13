Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen 20 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Brayan Vera, Serie B ekiplerinden Lecce'ye transfer oldu. Ülkesinin takımlarından Leones'te forma giyen ve FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızlaşan genç savunmacı, dün gece saatlerinde yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Lecce şehrine geldi. İtalyan basını oyuncu için 800 bin euroluk bir bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler