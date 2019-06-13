Fenerbahçe'nin istediği Brayan Vera Lecce'ye transfer oldu!
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen 20 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Brayan Vera, Serie B ekiplerinden Lecce'ye transfer oldu. Dün gece saatlerinde şehre gelen genç savunmacının resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen 20 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Brayan Vera, Serie B ekiplerinden Lecce'ye transfer oldu. Ülkesinin takımlarından Leones'te forma giyen ve FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızlaşan genç savunmacı, dün gece saatlerinde yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Lecce şehrine geldi. İtalyan basını oyuncu için 800 bin euroluk bir bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler