Fenerbahçe ’nin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı netleşmeye başladı. Pereira’nın ekibi ilk kez perşembe günü Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda karşısında boy gösterecek. Mücadele Topuk Yaylası’ndaki sahada oynanacak.

Sarı-Lacivertliler, 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, daha sonra yurt dışında bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşmezse, Fenerbahçe bir kez daha Topuk Yaylası’nın yolunu tutarak ikinci kamp dönemini de burada geçirecek.





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