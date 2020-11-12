Fenerbahçe'nin yayınlamayı planladığı 5 farklı mobilden ilki olan FuBo Rolls, resmen yayınlandı. Şu an için sadece iOS platformlarında yer alan oyun, yakın zamanda Android kullanıcılarının da kullanımına sunulacak.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin taraftar uygulaması Mohikan'ın lansmanı sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 adet yeni mobil oyunu da kullanıma çıkaracaklarını açıklamıştı ki bunlardan ilki FuBo Rolls, ilk olarak App Store'daki yerini aldı.

Hi Games ve MooMoo tarafından tasarlandığı belirtilen Fubo Rolls’te oyuncular, toplarını rakiplerinin üzerinden yuvarlayarak onları alt etmeye çalışacak. Ayrıca oyuncular, galibiyete ulaşmak için tuzakları aktif edebilecek ve ekstra olarak bonuslar toplayabilecekler.

200 MB’ın bir üzerinde bir indirme boyutuna sahip olan Fubo Rolls, iOS 10.0 veya daha yeni bir işletim sistemi ile çalışan iPhone 5S ve daha yeni tüm iPhone’lar, yine aynı şekilde iPad Air ve daha yeni tüm iPad’lerde oynanabiliyor. İngilizce dil desteği ve 4+ yaş sınırı bulunan oyunda belirli bir ücret ödeyerek oyun içi reklamları kaldırabiliyorsunuz.