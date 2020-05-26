Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Belediye Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak'ı gündemine aldı. TFF 3. Lig ekibi Gölcük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı Lacivertlilerin Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak ile ilgilendiği belirtildi. Derince Spor Kulübü'nden Yiğitali Bayrak hakkında resmi transfer açıklaması geldi.

F.Bahçe'den menajerler aracılığıyla teklif

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Derince Spor Kulübü Sportif Direktörü Mustafa Polat, "Sadece Yiğitali Bayrak'a değil, birkaç futbolcumuzu daha Süper Lig'den gelen teklifler var. Amacımız Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmak. Yiğitali Bayrak için Fenerbahçe'den direkt değil ama dolaylı yoldan menajer aracılığıyla transfer teklifi geldi. Yiğitali için henüz bonservis bedeli belirlemedik. Yiğitali için şu anda telafüz edilen ücretler doğru değil." ifadelerini kullandı.

27 maçta oynadı

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu 10 numara mevkinde oynuyor. 10 numaralı futbolcu bu sezon 27 maçta forma giyerken 7 gol 6 asist yaptı.