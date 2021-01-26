Fenerbahçe, hücum hattına gerçekleştirdiği Mesut Özil ve Bright Osayi-Samuel transferleri sonrası savunma için de Attila Szalai hamlesini yapmıştı. Fakat Belçika basınına göre Fenerbahçe, Brugge'ün yollarını ayırmaya hazırlandığı stoper Simon Deli için de girişimlerini sürdürüyor.

Foot Mercato'ya göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne, Simon Deli için devreye girmiş durumda. Bu transfer adına görüşmelerin başladığı aktarılıyor. Belçika basınından Voetbal24 ise Deli'nin yeni durağının Türkiye veya Fransa olacağını belirtti.

29 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu oyuncu, bu sene Brugge'de gözden düşmüş durumda. Denswil transferi sonrası Brugge, Deli ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.