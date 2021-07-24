Fenerbahçe ’nin gündeminde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımıyla 3 senelik sözleşme imzaladı. Paulinho’ya Sarı-Lacivertliler’in yanı sıra ülkesinde Gremio ve Corinthians da teklif yapmıştı. Tecrübeli oyuncu, tercihiyle ilgili olarak, “32 yaşındayım ve genç sayılmam. Kariyerimin önemli kararlarından birini vermem gerekiyordu ve bunu yaparken ailemi de düşünmek zorundaydım” ifadelerini kullandı. Paulinho, Al-Ahli’den senede 4.5 milyon Euro kazanacak.