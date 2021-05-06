Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Hollanda'nın Elf Voetbal dergisi yazarı Sander Benders, Fenerbahçe'nin radarındaki Orkun Kökçü'yü yorumladı:

“Orkun Kökçü çok kaliteli ayaklara sahip. Hem pas hem de şut yeteneği üst düzeyde. Saha içinde harika bir oyun görüşü var. Bunu yüksek tekniğiyle ve her geçen gün gelişen fiziğiyle birleştirdiğinde, aranan bir orta saha oyuncusu haline geliyor. İyi bir kulüpte, çok daha iyi bir futbolcuya dönüşebilir. Avrupa’nın en üst düzey kulüpleri için hazır değil ama yüksek seviyede oynayabilecek kapasitede. 2 yıl önce kendini gösterdiğinde otoriteler onu çok büyük bir yetenek olarak görüyordu. Ancak özellikle bu sezon beklenen kadar iyi performans sergileyemedi. Kendisini yeterince geliştiremedi. Yine de yaşının henüz 20 olduğu unutulmamalı.”

‘Eksiği istikrar ve mücadele’

“Orkun Kökçü’nün şu anda en zayıf yönü, performansında istikrar sağlayamaması. Topu kaptırdığı zamanlarda da geri kazanmak için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Ayrıca lider bir orta saha oyuncusu olabilecek yeteneklere sahip olduğunu düşünürsek, arkadaşlarıyla iletişimini geliştirmesi de onu daha iyi bir futbolcu haline getirebilir.”



