Malili futbolcu Moussa Marega, sezon sonunda Porto'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan 29 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını Malili orta saha oyuncusu için Premier Lig ekibi West Ham'ın devrede olduğunu yazdı. Haberde Moussa Marega için iki takımın yarış halinde olduğu belirtildi.

Sezon sonu Porto'da sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibinde bu sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere çıktığı toplam 38 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.