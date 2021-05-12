Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız futbolcu Olivier Giroud'a ülkesi Fransa'dan talip çıktı.

Insidefutbol.com'un Fransız yayın organı Le 10 Sport'a dayandırdığı habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, golcü futbolcuyla yakından ilgileniyor. Haberde Fransız ekibinin Chelsea ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Giroud için yaz transfer döneminde iddialı bir hamle yapacağı belirtildi.

Fransız yıldız, uzun zamandır Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor. Olivier Giroud'un Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil'in sarı lacivertliler için devrede olduğu iddia edilmişti.









28 maçta 11 gol

2018 yılında Arsenal'den Chelsea'ye transfer olan Giroud, bu sezon Maviler ile çıktığı Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 28 maçta 11 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.