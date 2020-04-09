Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Rumen yetenek Dennis Man'ın talipleri artıyor.

Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Roma, Zenit, Sevilla, Feyenoord ve Atalanta'nın ilgilendiği oyuncu için son olarak Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, devreye girdi.

21 yaşındaki oyuncunun menajeri Anamaria Prodan da Premier Lig'de 7. sırada yer alan ekibin FSCB forması giyen Man ile ilgilendiğini ve görüşmelerin olduğunu doğruladı.

Gigi Becali'nin yüksek bir bonservis ile takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtilen Man için İngiliz ekibinin 10 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.



