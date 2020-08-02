İki sezonunu kaybeden, üçüncü yılında artık başarısızlık istemeyen Fenerbahçe, Kurban Bayramı’nın ardından Erol Bulut’u açıklayacak. Bulut, sarı-lacivertli takımın başına geçerken eski takımından da bazı isimleri de yanında taşıyacak. Savunmaya Caulker, orta sahaya ise Bakesetas transferinin bitme noktasına geldiği ifade edildi. İki oyuncu için A. Alanya Yönetimi ile görüşmeler devam ediyor.

Güçlü sol isteği

Fenerbahçe, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı sol kanadını da garanti altına almak istiyor. Bu nedenle ligin bu bölgedeki en etkili beklerinden Novak ve Caner’in transferini bitirmeye yakın görünüyor. Trabzonspor ile sözleşmesi biten Novak ile imza dışında anlaşma sağlandığı, Galatasaray’ın da istediği Beşiktaşlı Caner Erkin ile de son detayların konuşulduğu ifade edildi.





Gökhan Gönül de sırada

Sağ kanat transferi için de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’nin, Gökhan Gönül’ü bitirmeye yakın olduğu dile getirildi. Beşiktaş ile anlaşamayan ve prensipte yollarını ayıran tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerle yapacağı son görüşme sonrası imza atması bekleniyor.

Novak için müthiş rapor

Fenerbahçe’nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun Trabzonsporlu Novak’ın transferi için çok ısrarcı olduğu belirtildi. Hazırladığı raporda Novak’ın her şeyden önce iyi bir takım oyuncusu ve profesyonel olduğunu ifade etti. Ayrıca önünde oynayan ve geriye fazla gelmeyen hücum oyuncularının açıklarını kapattığı ve buna rağmen ileri çıkarak gol pozisyonu yaratıp gol bulduğu vurgulandı. (Milliyet)