Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ile oynayacağımız CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları, Coronavirüs salgını riski bulunması sebebiyle CEV tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçların oynanacağı tarih ve yer bilgisi CEV tarafından açıklanacaktır.