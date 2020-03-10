Fenerbahçe'nin Igor Gorgonzola Novara maçı ertelendi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın, Igor Gorgonzola Novara ile yapacağı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları, Coronavirüs salgını riski bulunması sebebiyle CEV tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ile oynayacağımız CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları, Coronavirüs salgını riski bulunması sebebiyle CEV tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçların oynanacağı tarih ve yer bilgisi CEV tarafından açıklanacaktır.