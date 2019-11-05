Fenerbahçe'nin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak takip etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile 8 Kasım Cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Kasım 2019, Salı 12:42
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Fenerbahçe'nin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak takip etti

Sarı-lacivertlilerin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak tesislerden takip etti.

Fenerbahçe İnegöl Derneği, sarı-lacivertlilerin idmanına özel bir misafir getirdi. Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak, antrenmanı Samandıra'da izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen İlker, oyuncularla bir süre sohbet edip vakit geçirdi. İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel ile de görüştü. Demirel, İlker ile yakından ilgilendi.

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)

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