Sarı-lacivertlilerin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak tesislerden takip etti.

Fenerbahçe İnegöl Derneği, sarı-lacivertlilerin idmanına özel bir misafir getirdi. Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak, antrenmanı Samandıra'da izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen İlker, oyuncularla bir süre sohbet edip vakit geçirdi. İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel ile de görüştü. Demirel, İlker ile yakından ilgilendi.

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)