Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın bir bölümünü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. Isınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, idmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.