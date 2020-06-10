Fenerbahçe'nin idmanını Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın bir bölümünü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. Isınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, idmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.