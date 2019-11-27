Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dün saat 19.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertlilerde, ligin 8. haftasında kasığında yırtık olan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Max Kruse idmana damgasını vurdu. Alman oyuncu takıma geri dönmesinin yanı sıra saç rengiyle de dikkat çekti. Tarzında değişiklik yapan Kruse, dünkü idmanın en çok konuşulan ismi oldu.