Geçen sezon orta sahanın değişmez isimlerinden Miha Zajc ve Crespo'yu yedeğe çeken Jesus, İsmail Yüksek ve Arao'ya şans verdi. Bruma ile Lincoln'ün de sonradan oyuna girdiği mücadelede forvette Valencia'ya yakın olarak Joshua King ve Diego Rossi yer aldı.

Bu akşam, Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle yok. Savunmada Szalai'nin yanında Tisserand'ın oynaması bekleniyor. İlk maçın aksine King'in yerine Lincoln'ün ilk 11'de başlayacağı bildirildi. Ayrıca İrfan Can'ın Bruma'ya, Valencia'nın da Serdar Dursun'a formalarını kaptırma ihtimali bulunuyor.

Yusuf Dursun