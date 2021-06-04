Fenerbahçe ’nin yeni sezonda yabancı bir teknik adamı takımın başına getirecek olması, Avrupa’da da yankı uyandırdı. İspanyol Marca Gazetesi’nde yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Bernd Schuster’e teklif yaptı. 2010-11 sezonunda Beşiktaş ’ta görev yapan Alman çalıştırıcı, daha önce Real Madrid, Shakhtar, Getafe, Malaga gibi takımlarda da hocalık yapmıştı. Schuster en son Çin’in DL Yifang ekibini çalıştırmış, 10 Şubat 2019’da buradan ayrılmıştı. Marca’daki habere göre 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin kendisine sunduğu teklifi değerlendirme konusunda aceleci davranmayacak ve Sarı-Lacivertliler’in projesini detaylı bir şekilde analiz edecek.

Rakip Everton

Teknik direktörler arasında Sarı Lacivertli taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında Ragnick geliyor. Alman teknik adamın özellikle genç oyuncular konusundaki başarısı, gittiği her takımda güçlü bir sistem oturtması, kendisini ön plana çıkartıyor. İngiliz basınına göre 62 yaşındaki çalıştırıcı, menaceri Ancelotti’yi Real Madrid’e kaptıran Everton’ın da gündeminde. Lacivert-Beyazlılar’ın Ragnick’in yanı sıra adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik adam Nuno Espirito Santo’yu listenin başına yazdığı belirtildi. Everton’ın önceliğini ise Premier Lig tecrübesi nedeniyle Portekizli Santo’ya verdiği kaydedildi.









Rudi Garcia, Gustavo'ya kavuşabilir

Ali Koç önceliklerinin Portekiz ve Alman ekolü olduğunu söylese de farklı bir ülkeden teknik adamla anlaşabileceklerini de belirtmişti. Bu konudaki muhtemel adaylardan birinin Rudi Garcia olduğu kaydedildi. Fransız çalıştırıcının adı daha önce de Sarı Lacivertliler ile anılmıştı. Lyon ile ligde 4. olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, sezon bitince görevinden ayrıldı. Fransız teknik adamın kariyerindeki en büyük başarısı, 2010-11 sezonunda Lille’i Fransa Ligi’nde şampiyon yapması olmuştu. Geçen yaz Luiz Gustavo’yu Lyon’a çok isteyen Rudi Garcia, Marsilya’dan eski öğrencisi olan Sambacı’ya Fenerbahçe’de kavuşabilir.





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