Fenerbahçe, bu sezon Genk’le yükselişe geçen Dieumerci Ndongala’yı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın grubunda yer alan Genk’te gösterdiği performansla adından söz ettiren Ndongala, F.Bahçe’nin dikkatini çekti. Valbuena ve Ayew’in inişli çıkışlı grafiği bu arayışa yöneltti. Üstelik Andre Ayew’in bu sezon kiralık sözleşmesi sona eriyor, Valbuena’nın da biten sözleşmesi uzatılmayacak.

PİYASASI 2.5 MİLYON EURO

Ndongala’nın Genk’le olan mukavelesi haziran 2021’de sonlanıyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro. Belçika ekibinin bu civarda bir bonservis ücretine ikna olabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe cephesi FFP kriterleri ve diğer bölgelere yapacağı takviyeleri düşünerek adımlarını temkinli atıyor. Oyuncunun kiralık gelmesi de kuvvetli bir ihtimal. Fransız analiz siteleri de bu transferin gerçekleşeceğini belirtiyor.

BELÇİKA’DAN DIŞARI HİÇ ÇIKMADI

Sezon başında S. Liege’den 1.3 milyon euroya Genk’e gelen Ndongala, çıktığı 31 karşılaşmada 5 gol ve 7 asist yaptı. Avrupa’da elemeler dahil çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle oynadı. Ligde ise 20 karşılaşmada 3 gol attı, 3 asist üretti. 1 kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nın formasını giyen 27 yaşındaki kanat, gol atamadı. Ndongala, F.Bahçe’ye gelmesi halinde ilk kez Belçika dışına çıkacak. Profesyonel kariyerinde sadece Belçika Ligi var.

Kaynak: Akşam