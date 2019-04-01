Fenerbahçe son yıllarda forvetlerinden beklediği katkıyı alamadı. Son olarak sezon başında takıma katılan İslam Slimani ve Michael Frey de yokları oynadı. Golcülerin skor üretmekteki sıkıntısı, takımın performansını olumsuz etkiledi. Yönetim, yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Fenerbahçe’nin hayallerini süsleyen isim ise Moise Kean... 19 yaşındaki futbolcunun hem yetenekleri, hem de kendini göstermek istemesi ve başarıya aç oluşu; onu transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi.

Talipleri çok

Moise Kean, transfer etmesi zor bir isim. Juventus ondan çok şey beklese de Kean, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki yıl da Ronaldo, Mandzukic ve Dybala gibi yıldızların arkasında kalabilir. Sarı-Lacivertli Yönetim, İtalyan deviyle temasa geçerek, “Eğer kiralamayı düşüürseniz, Moise Kean’e talibimiz. Gerekirse belirli sayıda maç oynama garantisi de verebiliriz” mesajı gönderilecek. 19 yaşındaki golcü için yaz aylarında Juventus’un kapısının birçok kulüp tarafından çalınacağı kesin gibi görünüyor.

Karar sezon sonunda

Sarı-Lacivertliler’in ise önemli bir kozu var. Juventus’un sahibi olan Andrea Agnelli, aynı zamanda FIAT’ın da sahibi. İtalyan otomotiv firmasının Türkiye ortağı ise Koç Ailesi. Ali Koç ile Andrea Agnelli’nin iş arkadaşlığı, Moise Kean’in kiralanması konusunda Fenerbahçe için ciddi bir avantaj olabilir. İtalyan ekibinin genç yıldızın geleceğiyle ilgili kararı, sezon sonunda teknik patron Allegri ile yapılacak kadro planlamasının ardından alacağı öğrenildi.

İtalya tarihine geçmişti

Euro 2020 Elemeleri’ndeki ilk maçında Finlandiya’yı 2-0 yenen İtalya’da goller Nicola Barella ve Moise Kean’den gelmişti. İki futbolcu da milli takım forması altındaki ilk gollerini kaydetmişti. 28 Şubat 2000 doğumlu olan Kean, İtalya forması altında gol atan ilk 2000 doğumlu futbolcu unvanını alarak tarihi bir başarıya imzasını atmıştı. 19 yaşındaki oyuncu ayrıca önceki gün Juventus’un, Empoli’yi 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan girip, galibiyeti getiren golü filelere yollamıştı.