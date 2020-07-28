Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları kapsamında gündeme gelen isimlerden Nenad Bjelica için bu kez ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat hoca için Osijek'in devreye girdiği belirtildi.

Bjelica'nın boşta olduğu dönemde Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmış ve daha önce formasını giydiği Real Betis'in de kendisiyle ilgilendiği aktarılmıştı. Fakat iki takımın ilgisi de sonuçsuz kaldı ve bu kez Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek'in devreye girdiği belirtildi.

Bjelica'nın da oyunculuk döneminde altyapısından yetiştiği ve sonrasında formasını giyme şansı elde ettiği Osijek'e doğduğu şehir olmasını da göz önünde bulundurarak sıcak baktığı belirtildi.

Vecernji list'e göre Osijek'in ilgisini değerlendiren Bjelica, "Neden olmasın? Osijek; benim şehrim, çocukluğumun kulübü. Hala birçok bekleyen seçeneğim var ve henüz seçimimi yapmadım. Ancak şimdilik Osijek ile bir temasımız olmadı" ifadelerini kullandı.