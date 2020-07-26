Özellikle bu sezon gösterdiği performansla oldukça dikkat çeken, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ’nin yanı sıra 1. Lig ve 2. Lig’den de çok sayıda takımın gündeminde olan Yiğitali Bayrak Kocaelispor’a geliyor. Sezonun devre arasında da Kocaelispor ile adı anılan 10 numaralı futbolcu, Yeşil Siyahlılara bedelsiz olarak veriliyor. Kulübünün büyük jesti sonrasında Yiğitali, Kocaelispor ile maddi anlamda anlaşırsa yetenekli orta saha oyuncusu resmen Kocaelisporlu olacak.

2006 yılında eski adı Demirspor olan Belediye Derincespor futbol hayatına başlayan Yiğitali, Gölcükspor’da da kısa bir süre oynamıştı. Kocaelispor ile futbolcu arasında anlaşmanın kısa bir süre içinde neticelenmesi, Yiğitali’nin hafta arasında takımla birlikte kampa katılması bekleniyor.

Spor41







