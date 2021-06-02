Macaristan'da çalıştırdığı Ferencvaros'tan ayrılmaya hazırlanan Sergiy Rebrov'un ismi bir süredir futbolculuk döneminde de formasını giydiği Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktör arayışları kapsamında gündeme gelen Sergiy Rebrov için bu kez Al Ain iddiası ortaya atıldı.

Macaristan basınından Magyar Nemzet'in haberine göre Rebrov, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain'in başına geçecek. Kendisine gelen teklifler arasında en kârlı olan teklif olarak tanımlanırken yıllık 4 milyon Euro ücret alacağı ifade ediliyor.

Rebrov'un Al Ain'in teklifini kabul etse de orada uzun süre kalmayı düşünmediği ve Mircea Lucescu sonrasında yeniden Dinamo Kiev'in başına geçeceği belirtiliyor.