Chelsea'deki kontratı sezon sonunda bitecek olan Fransız golcü Olivier Giroud'nun adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi. Sarı Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği öne sürülen 32 yaşındaki yıldız isimle ilgili Fransız basınından bomba bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Le Parisien gazetesi, Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın Giroud ile buluşarak bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde Fransız futbol adamının takımını gelecek sezon Ligue 1'de daha yukarılara taşımak istediğini ve bu hedef doğrultusunda da Chelsea'nin golcüsünü transfer etmek istediği belirtildi.

Aulas, daha önce yıldız isimle ilgili bir soru üzerine "Yazın Giroud ile ilgileneceğim kesin. Giroud'yu seviyorum. O, iyi bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı. Giroud ise Aulas'ın bu sözleri üzerine "Lyon büyük bir kulüp ve Jean-Michel Aulas'ın beni tanıması büyük bir onur. Fransa'ya dönebilirim ama şu an İngiltere'deyim." diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler