Fransız basını, Olimpik Marsilya'da son dönemlerde yeterince süre alamayan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürmüştü. Sarı Lacivertliler'in yakından ilgilendiği iddia edilen 31 yaşındaki ön libero, takımının Nimes'i 2-1 yendiği uzun bir sürenin ardından ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Yıldız isim karşılaşmanın ardından Canal Plus'e verdiği demeçte ise hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu kulüp inanılmaz. Burada harika bir atmosfer var. Marsilya'ya aşığım ve burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Takım için her şeyimi veriyorum. Sezon sonundaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler