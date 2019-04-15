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Fenerbahçe'nin gündemindeki Luis Gustavo'dan transfer açıklaması!

Adı son günlerde Fenerbahçe için geçen Olimpik Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, takımının Nimes'i 2-1 yendiği maçta uzun bir sürenin ardından ilk kez fileleri havalandırmayı başardı. 31 yaşındaki Brezilyalıdan maç sonu flaş bir transfer açıklaması geldi.

15 Nisan 2019, Pazartesi 11:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Luis Gustavo'dan transfer açıklaması!

Fransız basını, Olimpik Marsilya'da son dönemlerde yeterince süre alamayan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürmüştü. Sarı Lacivertliler'in yakından ilgilendiği iddia edilen 31 yaşındaki ön libero, takımının Nimes'i 2-1 yendiği uzun bir sürenin ardından ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Yıldız isim karşılaşmanın ardından Canal Plus'e verdiği demeçte ise hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu kulüp inanılmaz. Burada harika bir atmosfer var. Marsilya'ya aşığım ve burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Takım için her şeyimi veriyorum. Sezon sonundaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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