Fenerbahçe 'de başkan Ali Koç'un Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirdiği teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu. UOL Esporte'de Jesus'tun Fenerbahçe'den teklif aldığı kaydedilirken; tecrübeli teknik adam, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırırdım. Brezilya Milli Takımını çalıştırmak ise bir hayalimin gerçekleşmesi olurdu" dedi.

Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini söyleyen Jesus, "Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil. En azından 20 Mayıs'a kadar bekleyebilirim. Ondan sonra bir karar vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Paulo Sousa, Abel Ferreira, Luis Castro ve Vitor Pereira, Brezilya'da çalışan Portekizli teknik direktörler. Hangisi daha iyi?" sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "En iyisi Vitor Pereira! Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskıyı, skor almayı bilir. Vitor harikadır" yanıtını verdi.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin en muhtemel adresi olduğu kaydedilen haberde, "Jorge kararını 20 Mayıs'tan sonra verecek" denildi.

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