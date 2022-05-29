Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo'nun takımı Estoril'de bonservisi bulunan Joao Carlos'un, Kanarya'nın forvet adayları arasında yer aldığı öğrenilmişti.

Geride bıraktığımız sezonu Portekiz 2. Ligi Academica'da geçiren Carlos için Fransız ekibi Troyes'un da harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Estoril'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı forvet için kulübünün, bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro fiyat belirlediği öğrenildi.

Academica'da attığı toplam 17 golle Portekiz 2. Ligi'nin gol kralı olmayı başaran 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe 'nin temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor.