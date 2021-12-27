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Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw ile ilgili flaş iddia

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'nin Joachim Löw ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Alman basını Löw'ün gündeminde Sarı-Lacivertli ekibin yer almadığını ve yeni adresini yazdı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw ile ilgili flaş iddia

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışında yeniden Joachim Löw ismi gündeme gelmişti. Alman basını Löw'ün Fenerbahçe'nin başına geçmekle ilgilenmediğini yazdı.

Sport Bild'de yer alan habere göre Joachim Löw'ün şu an için gündeminde Fenerbahçe yer almıyor. İddialara göre gideceği takımın finansal imkanlarını da göz önünde bulunduran Alman çalıştırıcı, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig veya Hertha Berlin'in başına geçebilir.

Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren 61 yaşındaki teknik adam, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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