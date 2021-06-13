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Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Marsilya devrede

Sözleşmesinin sona erdiği Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı savunmacı David Luiz'in ismi Fenerbahçe ile anılırken tecrübeli oyuncu için Fransız ekibi Marsdilya'nın da devreye girdiği belirtildi.

13 Haziran 2021, Pazar 13:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Marsilya devrede

Arsenal ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan David Luiz'in talipleri artıyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı oyuncu için son olarak Marsilya'nın devreye girdiği belirtiliyor. 

Goal'un haberine göre David Luiz, kariyerini ülkesinde sonlandırmak istese de öncesinde farklı bir Avrupa takımıyla deneyime de sıcak bakıyor. beIN SPORTS'un haberine göre de Duje Caleta-Car'ın takımdan ayrılma ihtimali olan Marsilya, David Luiz ile yakından ilgileniyor. 


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