Arsenal ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan David Luiz'in talipleri artıyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı oyuncu için son olarak Marsilya'nın devreye girdiği belirtiliyor.

Goal'un haberine göre David Luiz, kariyerini ülkesinde sonlandırmak istese de öncesinde farklı bir Avrupa takımıyla deneyime de sıcak bakıyor. beIN SPORTS'un haberine göre de Duje Caleta-Car'ın takımdan ayrılma ihtimali olan Marsilya, David Luiz ile yakından ilgileniyor.



