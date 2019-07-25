Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Kamerunlu santrfor Clinton N'Jie, Olimpik Marsilya'dan ayrılarak Dinamo Moskova'nın yolunu tuttu. Haberi resmi internet sitesi aracılığıyla duyuran Rus kulübü, 25 yaşındaki golcü futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız basını, geride kalan sezonda çıktığı 21 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırabilen N'Jie için Marsilya'ya ödenecek bonservis bedelinin 5,5 milyon euro olduğunu yazdı. Öte yandan yıldız futbolcunun yeni takımında 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler