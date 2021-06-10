Fenerbahçe 'nin de teknik adam adayları arasında yer alan Rafa Benitez'in talipleri artıyor.

İngiliz Daily Mirror Gazetesi, İspanyol teknik adam ile Everton'ın ilgilendiğini yazdı. Habere göre Merseyside ekibinin sahibi Farhad Moshiri, Carlo Ancelotti'den boşalan koltuğa yine kariyerli bir ismi getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hareket eden kulüp yönetimi, hali hazırda takım çalıştırmayan Rafa Benitez ile masaya oturacak.









İngiliz basını, iki tarafın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağını belirtti. Kariyerinde birçok önemli başarı bulunan 61 yaşındaki teknik adam, daha önce İngiltere'de Liverpool, Chelsea ve Newcastle United'ı çalıştırmıştı.

Rafa Benitez, Everton'ın ezeli rakibi Liverpool ile 2005 yılında İstanbul'da oynanan finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

TRT Spor







