Süper Lig 'de ikinci olmak için büyük avantaja sahip olan Fenerbahçe , yeni sezonun planlamasını yapmak için Avrupa Ligi finalini bekliyor. 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfur ile Rangers arasında oynanacak karşılaşma sarı lacivertlilerin yol haritasını belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu yol

Süper Lig’i ikinci sırada bitiren takım, Türkiye’nin geçen sezonu UEFA ülkeler sıralamasında 13'üncü sırada bitirmesinden dolayı Şampiyonlar Ligi’ne 2. Eleme turundan itibaren katılacak. Yani ekibimizin gruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.

Rangers dengeleri değiştirdi

Ancak, Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkması bütün dengeleri değiştirdi. İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. İskoç takımı Avrupa Ligi'ni kazanırsa direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçe 3 yerine 2 tur oynayacak

Rangers'ın kupayı kaldırması durumunda Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile birlikte hem turnuvaya ikinci tur yerine üçüncü turdan katılacak hem de lig yolundan (League-Path) geldiği için uygulama gereği Avrupa Ligi gruplarını garantileyecek.

Sarı lacivertlilerin tatili uzayabilir

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda maçlar 19-20 Temmuz'da yapılacak. Rövanşları ise 26-27 Temmuz'da olacak. Frankfurt'un kupayı kazanması durumunda Süper lig ikincisinin sezonu 10 Haziran gibi açması gerekiyor. Rangers'ın zaferi ise takvimi değiştirecek. Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur, 2-3 Ağustos ile 9-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Bu durumda Türkiye temsilcisi sezonu haziran ayının sonunda açacak.

Fenerbahçe'nin avantajı büyük

Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci bitirmek için büyük avantaja sahip. Son iki haftaya girilirken sarı lacivertliler rakibi Konyaspor 'un 5 puan önünde bulunuyor. İkili averajı Konyaspor'la eşit olan Fenerbahçe, genel averajda rakibine +11 üstünlük sağlamış durumda.

Sarı lacivertlilerin Karagümrük ve küme düşen Yeni Malatyaspor'dan puan alması halinde lig ikincisi olması kesin gibi gözüküyor. Sarı lacivertlilerin 1 puan alması halinde Konyaspor'un maçlarını kazanması bile kendisine yetmeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise Ukrayna, İskoçya ve Danimarka lig ikincilerinden biri olacak. Sarı lacivertliler seri başı durumunda bulunmuyor. Ukrayna Ligi, savaş nedeniyle yarıda kaldı. Lig, kaldığı yerdeki sıralamayla tecil edildi. Elemelerde Dinamo Kiev yer alacak.

Danimarka'da ise Kopenhag ile Midtjylland şampiyonluk mücadelesi yapıyor. Danimarka ikincisi sarı lacivertlilerin muhtemel rakiplerinden olacak. İskoç temsilcisi Rangers ise Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda turnuvaya direkt katılacak. Kaybederse ikinci turda Fenerbahçe'nin rakipleri arasındaki yerini alacak.









(Ajansspor)