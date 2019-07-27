Daha önce adı sıklıkla Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Robert Skov'un yeni durağı Bundesliga oldu. Hoffenheim kulübü, bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Geride kalan sezonda çıktığı 48 maçta 32 kez fileleri havalandırıp 10 da asist kaydeden genç yıldız, böylece Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan ve Ihlas Bebou'nun ardından Hoffenheim'ın bu yaz transfer ettiği beşinci futbolcu oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler