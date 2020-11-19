Fenerbahçe’de sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu’nun öncülüğünde altyapıda yeni hedefler belirlendi. Genç takımları, A takım ile beraber Samandıra’da aynı çatı altında toplamayı amaçlayan Belözoğlu, altyapıdan gelen güçlü yıldız adaylarına da yer açıyor.

Bu isimlerin başında 2 senedir A takımla olan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz geliyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerlenen genç orta saha, Belözoğlu’nun en favori isimlerinden biri...

Yaşına göre olgun tavırları ve liderlik özellikleri taşımasıyla bir yerde kendisinin Zeytinburnuspor’da yetişip Galatasaray’a geçtiği günleri anımsayan sarı-lacivertli idareci, Ömer Faruk’a çok güveniyor.

17 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takım’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan genç futbolcu, aynı zamanda 15 yaşından bu yana Fenerbahçe A takımıyla idmanlara çıkıyor ve artık resmi maçlara da adım atıyor.

Avrupa’nın birçok ülkesinde scoutlar ve kulüpler tarafından da takip edilen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe’de çok değer görüyor. Nadir yetişecek yetenek ve yıldız gözüyle bakılan başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatması ve bilhassa gelecek sezondan itibaren artık ilk 11’i de zorlayan bir oyuncu halini alması umuluyor.

Elden kaçmasın

Ömer Faruk Beyaz’ın bu yükselişi Dereağzı’ndaki diğer genç yetenekleri ve adayları da umutlandırıyor. Kendilerine Ömer Faruk’u rol model alan birçok isim ve aile, Fenerbahçe altyapısını tercih ediyor.

Merih Demiral konusunda 5 yıl evvel üzülen sarı-lacivertliler, Ömer Faruk Beyaz konusunda aynı hatayı tekrar etmek istemiyor.

İki büyük ümit: Serhat ve Mikael

Fenerbahçe'nin altyapısında savunma beklerinde oynayan Serhat Ahmetoğlu ve Mikael Askarov beğeni topladı. 1 gol, 1 asistle oynayan sağ bek Serhat, esasında sol açık ve sağ açık bölgelerinde yer alıyor.

Sağ bekteki hücuma yatkın futboluyla hemen dikkat çeken 17 yaşındaki oyuncu, teknik heyetten tam not aldı. Sol bekte de Kazakistanlı Mikael Askarov umut verdi. 2017’den beri kulüpte olan 17 yaşındaki sol bek, hücumcu görüntüsüyle öne çıktı.

İkilinin sık sık A takımla idmanlara çıkıyor olmaları da avantaj oluyor. İki futbolcu da henüz profesyonel sözleşmeye imza atmadı. (Skorer)