Atletico Madrid, Eylül 2020'de Barcelona'dan 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Luis Suarez'e veda ediyor. İspanyol devi, yıldız forvet ile Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

35 yaşındaki golcü, Atletico'nun Metropolitano Stadı'nda konuk edeceği Sevilla maçında son kez taraftarların önüne çıkacak ve Başkent ekibine veda edecek. Yapılan açıklamada, İspanyol ekibinin daha önce Radamel Falcao'ya da verilen özel bir plaketi düzenlenecek törenle Suarez'e takdim edeceği belirtildi.

Suarez'e teklif yapması beklenen Fenerbahçe 'nin, dünyaca ünlü golcüye yeni sezon Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için tüm şartları zorlayacağı iddia ediliyor.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızla ilgilendiği Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde UEFA yetkilileriyle görüşmek için gittiği Madrid'de Uruguaylı santrfor Luis Suarez'in menajeri ile de buluştuğu ve koşulları masaya yatırdığı iddia ediliyor.

Kariyerinden Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giyen, sayısız kupa ve bireysel başarı elde eden Suarez, son olarak formasını giydiği Atletico'da çıktığı 81 maçta 34 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.







