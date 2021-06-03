Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Santos'un genç golcüsü Kaio Jorge için Avrupa'nın devleri yarış halinde. TNT Sports'un haberine göre Kaio Jorge için Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea karşı karşıyalar.

19 yaşındaki yeteneğin Santos ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor ve bu nedenle yaz transfer döneminde 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

Arsenal ve Chelsea'nin yanı sıra Kaio Jorge ile İtalyan ekipleri Inter, Lazio ve Roma'nın da ilgilendikleri aktarılıyor.