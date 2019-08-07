Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Kamerunlu ön libero Ibrahim Amadou'nun yeni takımı bugün resmen belli oldu. Premier Lig ekiplerinden Norwich City, resmi internet sitesi aracılığıyla 26 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Norwich'ten yapılan açıklamada bonservisi 2022 yazına dek Sevilla'nın elinde olan defansif orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan Amadou'nun yeni takımında 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler