Tecrübeli çalıştırıcı, “Yeniden kulüp takımı çalıştırma isteğim var ama şu ana kadar somut bir gelişme olmadı. Soran, teklif eden takımlar var. Önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlayacağım. Şu anda kulüp aradığımı söyleyebilirim çünkü Milli Takım ’dan sonra kulüp çalıştırmak, seveceğim bir iş olacak” diye konuştu. 62 yaşındaki teknik adam, 2004- 2006 yılları arasında Almanya’da Klinsmann’ın yardımcılığını yapmış, 2006’dan 2021’e kadar ise Almanya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı. Löw döneminde Almanya, 2014 Dünya Kupası ile 2017 Konfederasyon Kupası’nı kaldırdı.