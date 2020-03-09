Fanatik YouTube kanalında Seçil Menteş'in hazırlayıp sunduğu 'Kimdir?' konseptinin bu haftaki konuğu Vedat Muriç oldu. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsününün dinleyenleri şaşırtan yaşam öyküsünü A'dan Z'ye sizler için hazırladık.

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FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.