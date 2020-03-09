Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in şaşırtan yaşam öyküsü!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç kimdir? Sezon başında sadece Süper Lig kulüplerinin değil Avrupa'da pek çok kulübün transfer radarına giren Vedat Muriç, kararını Fenerbahçe'den yana vermişti. Fanatik YouTube kanalında Seçil Menteş'in hazırlayıp sunduğu 'Kimdir?' konseptinin bu haftaki konuğu ise çok zor bir çocukluk dönemi geçiren ve yaşam öyküsüyle herkesi şaşırtan Vedat Muriç oldu. İşte Vedat Muriç hakkında tüm bilinmeyenler...
Fanatik YouTube kanalında Seçil Menteş'in hazırlayıp sunduğu 'Kimdir?' konseptinin bu haftaki konuğu Vedat Muriç oldu. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsününün dinleyenleri şaşırtan yaşam öyküsünü A'dan Z'ye sizler için hazırladık.
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