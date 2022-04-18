Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu, teknik direktör Mustafa Özer, sarı lacivertli takımın genç futbolcusu Arda Güler'in 50 milyon Euro olacağını söyledi.

SENEYE 50 MİLYON EURO EDER

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Özer, ''Arda bu performansını sürdürsün, gelecek sene 50 milyon Euro kazandırır Fenerbahçe'ye... Değeri 50 milyon Euro olacak'' dedi.

4'LÜ SAVUNMAYLA BAŞTAN BERİ OYNASAYDI, FENERBAHÇE ŞU ANDA LİDERDİ

Mustafa Özer, Fenerbahçe'nin kadro yapısına 4'lü savunma sisteminin daha uygun olduğunu belirterek, ''Pereira sezon başında 4'lü oynatsaydı, Fenerbahçe şu anda Trabzonspor 'la şampiyonluk yarışı veriyor olurdu. Hatta lider olurdu. İsmail Kartal 4'lü savunma oynattı ve kadro istikrarı sağladı. Bu nedenle başarı oldu'' diye konuştu.

İSMAİL KARTAL, ALİ KOÇ'UN FİKRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Özer, ''Bence İsmail Kartal'la devam edilmeli. Fenerbahçe ikinci olursa, erken tarihlerde Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçları oynayacak. Sezon hemen açması gerekiyor. O yüzden takımı bilen bir teknik adamla, yani İsmail Kartal'la devam edilmeli. Yabancı bir teknik direktör zaman kaybettirir. Başkan Ali Koç, ismi tartışılmayacak bir teknik direktör getireceğini söylemişti; ama bence şu anda fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini düşünüyor. Bence bu durum Ali Koç'un uykularını kaçırıyor'' şeklinde konuştu.