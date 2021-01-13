Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler'in katıldığı imza töreninde genç oyuncu kendisini Sarı-Lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.

Arda Güler kimdir?

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı.



