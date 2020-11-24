Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız 6 Ağustos 2002 doğumlu ve sağ bek mevkisinde oynuyor. Fenerbahçe'nin U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu orta sahada da forma giyebiliyor. Genç yetenek, teknik direktör Erol Bulut'un kendisine forma vermesiyle Sivas Belediyespor maçında çok önemli bir şans buldu. Nazım Sangare'nin sakatlığı ve Gökhan Gönül'ün olmamasıyla beraber bu maçta iyi bir performans göstermesi halinde ligde de forma giyebilir. Bu maç ayrıca Uğur Kaan Yıldız'ın Fenerbahçe formasıyla ilk maçı...

Hatırlanacağı üzere, ligde oynanan son Gençlerbirliği maçında sağ bekte Mauricio Lemos oynamıştı. Fenerbahçe bu mücadeleden 5-1'lik müthiş bir skorla galip ayrılarak Milli ara sonrası lige harika bir dönüş yapmıştı.





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