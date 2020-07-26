Murat Sağlam Fenerbahçe'yle ilgili sosyal medya paylaşımlarını sildi. Sezon başı geleceğe yönelik bir transfer olarak takıma katılan ancak ne Ersun Yanal ne de Tahir Karapınar döneminde forma şansı bulabilen 22 yaşındaki oyuncu sağ bek olmayan Nabil Dirar'dan bile formayı alamamıştı.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de sadece 18 dakika forma giyebildi.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Bazen oyuncu da isteyecek

Taraftarlar ve medya her zaman genç oyuncuların oynamasını ister... Medya için fazladan bir haber kaynağı, taraftarlar için de geleceğe yönelik bir umuttur genç oyuncunun sahada olması... Bu yüzden teknik direktörler hep tepki alır. Ersun hoca da Ferdi'yi ilk 11'de oynatmadığı için çok eleştirilmedi mi? Ancak bazen oyuncu da isteyecek. Bütün sezon sağ beki olmayan bir Fenerbahçe'de isteksiz Nabil Dirar'ı bile kesemiyorsan, burada hatayı kendinde araman lazım. Büyük takımlarda kendini göstermek çok da zor değil. Kupada oynarsın, hazırlık maçında oynarsın... Ama bir türlü kendini gösterir ve kendi kamuoyunu oluşturursun. Murat da birçok genç gibi hayal kırıklığı yarattı.